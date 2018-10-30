Баскетболист "Голден Стэйт" установил рекорд НБА по количеству точных трехочковых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Атакующему защитнику “Голден Стетйт Уорриорз” Клею Томпсону удался новый рекорд в истории НБА по количеству заброшенных трехочковых в отдельно взятом матче, сообщает УНН со ссылкой на НБА.
В игре с “Чикаго Буллз” Томпсон сумел реализовать 14 дальних бросков из 24 и превзошел предыдущее достижение своего одноклубника Стефена Карри (13).
Примечательно, что действующие чемпионы Ассоциации после половины встречи уже набрали 92 командных очка, а Томпсон реализовал на тот момент 10 дальних бросков.
Стоит отметить, что всего на его счету в этом матче 52 очка, 5 подборов, 1 перехват и 2 потери мяча.