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Баскетболіст "Голден Стейт" встановив рекорд НБА за кількістю влучних триочкових

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Атакуючому захиснику “Голден Стетйт Ворріорс” Клею Томпсону вдався новий рекорд в історії НБА за кількістю закинутих триочкових в окремо взятому матчі, повідомляє УНН із посиланням на НБА.

У грі з “Чикаго Буллз” Томпсон зумів реалізувати 14 дальніх кидків з 24 і перевершив попереднє досягнення свого одноклубника Стефена Каррі (13).

Примітно, що діючі чемпіони Асоціації після половини зустрічі вже набрали 92 командних очки, а Томпсон реалізував на той момент 10 дальніх кидків.

Варто відзначити, що всього на його рахунку в цьому матчі 52 очки, 5 підбирань, 1 перехоплення та 2 втрати м’яча.

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