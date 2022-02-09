Баскетбол: сборная Украины объявила заявку на матчи с действующими чемпионами мира

Детали

Команда Айнарса Багатскиса дважды подряд будет противостоять действующим чемпионам мира — команде Испании. Сначала наша сборная сыграет против Испании на выезде — 24 февраля в городе Кордова, после чего 27 февраля будет принимать испанцев в киевском “Дворце спорта”.

Ростер украинской жены приобрел следующий вид:

Защитники: Денис Лукашов (“Прометей”), Виталий Зотов (“Днепр”), Илья Сидоров (“Прометей”), Іссуф Санон (“Днепр”), Джером Рэндл (“Строитель”).

Форварды: Александр Липовый (“Прометей”), Богдан Близнюк (“Строитель”), Иван Ткаченко (“Черкасские Обезьяны”), Артем Ковалев (“Киев-Баскет”), Вячеслав Бобров (“Днепр”), Сергей Павлов (“Днепр”).

Центровые: Вячеслав Петров (“Прометей”), Владимир Герун (“Бююкчекмедже”, Турция), Дмитрий Скапинцев (“Киев-Баскет”), Артем Пустовой (“Гран-Канария”, Испания).

Напомним

После двух туров отборочного цикла украинская сборная идет третьей в своем квартете с победой и поражением.