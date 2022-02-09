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15 марта, 19:03 • 102210 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133138 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117981 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111953 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101820 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99969 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86925 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119863 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127029 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Баскетбол: сборная Украины объявила заявку на матчи с действующими чемпионами мира

Баскетбол: сборная Украины объявила заявку на матчи с действующими чемпионами мира

Киев • УНН

 • 20046 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Мужская национальная сборная Украины в феврале сыграет матчи второго игрового окна квалификации чемпионата мира-2023. Стала известна заявка “желто-голубых”, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Команда Айнарса Багатскиса дважды подряд будет противостоять действующим чемпионам мира — команде Испании. Сначала наша сборная сыграет против Испании на выезде — 24 февраля в городе Кордова, после чего 27 февраля будет принимать испанцев в киевском “Дворце спорта”.

Ростер украинской жены приобрел следующий вид:

Защитники: Денис Лукашов (“Прометей”), Виталий Зотов (“Днепр”), Илья Сидоров (“Прометей”), Іссуф Санон (“Днепр”), Джером Рэндл (“Строитель”).

Форварды: Александр Липовый (“Прометей”), Богдан Близнюк (“Строитель”), Иван Ткаченко (“Черкасские Обезьяны”), Артем Ковалев (“Киев-Баскет”), Вячеслав Бобров (“Днепр”), Сергей Павлов (“Днепр”).

Центровые: Вячеслав Петров (“Прометей”), Владимир Герун (“Бююкчекмедже”, Турция), Дмитрий Скапинцев (“Киев-Баскет”), Артем Пустовой (“Гран-Канария”, Испания).

Напомним

После двух туров отборочного цикла украинская сборная идет третьей в своем квартете с победой и поражением.

Украинские Национальные Новости

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