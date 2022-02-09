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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 33403 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Баскетбол: збірна України оголосила заявку на матчі з чинними чемпіонами світу

Баскетбол: збірна України оголосила заявку на матчі з чинними чемпіонами світу

Київ • УНН

 • 20052 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Чоловіча національна збірна України в лютому зіграє матчі другого ігрового вікна кваліфікації чемпіонату світу-2023. Стала відома заявка “жовто-блакитних”, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Деталі

Команда Айнарса Багатскіса двічі поспіль протистоятиме чинним чемпіонам світу — команді Іспанії. Спочатку наша збірна зіграє проти Іспанії на виїзді — 24 лютого в місті Кордова, після чого 27 лютого прийматиме іспанців в київському “Палаці спорту”.

Ростер української дружини набув наступного вигляду:

Захисники: Денис Лукашов (“Прометей”), Віталій Зотов (“Дніпро”), Ілля Сидоров (“Прометей”), Іссуф Санон (“Дніпро”), Джером Рендл (“Будівельник”).

Форварди: Олександр Липовий (“Прометей”), Богдан Близнюк (“Будівельник”), Іван Ткаченко (“Черкаські Мавпи”), Артем Ковальов (“Київ-Баскет”), В’ячеслав Бобров (“Дніпро”), Сергій Павлов (“Дніпро”).

Центрові: В’ячеслав Петров (“Прометей”), Володимир Герун (“Бююкчекмедже”, Туреччина), Дмитро Скапінцев (“Київ-Баскет”), Артем Пустовий (“Гран-Канарія”, Іспанія).

Нагадаємо

Після двох турів відбіркового циклу українська збірна йде третьою у своєму квартеті із перемогою та поразкою.

Українські Національні Новини

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