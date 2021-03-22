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Баскетбол: Крис Пол стал шестым игроком, который сделал 10 тыс. передач в НБА

Баскетбол: Крис Пол стал шестым игроком, который сделал 10 тыс. передач в НБА

Киев  •  УНН

 • 13334 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Разыгрывающий "Финикса" Крис Пол преодолел отметку в 10 000 передач в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает УНН со ссылкой на Twitter ассоциации.

Что известно

Перед воскресным матчем против “Лейкерс” на счету американца была 9 991 передача, в третьей четверти встречи он набрал необходимые 9 ассистов.

Кроме Пола, более 10 тыс. передач в карьере сделали только Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кидд (12 091), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141). На счету Леброна Джеймса 9669 передач.

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Справка

Полу 35 лет. Он был выбран на драфте НБА 2005 года клубом “Нью-Орлеан” под четвертым номером. Также играл за “Лос-Анджелес Клипперс”, “Хьюстон” и “Оклахому”. Защитник 11 раз участвовал в Матче звезд НБА, является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).

Chris Paul’s career assists, by team:

NO: 4,228
LAC: 4,023
HOU: 930
OKC 472
PHX: 347 pic.twitter.com/DVfkQRTPoF

— NBA.com/Stats (@nbastats) March 22, 2021

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