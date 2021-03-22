Баскетбол: Кріс Пол став шостим гравцем, який зробив 10 тис. передач в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Розігруючий "Фінікса" Кріс Пол подолав позначку в 10 000 передач в регулярних чемпіонатах Національної баскетбольної асоціації (НБА), передає УНН із посиланням на Twitter асоціації.
Що відомо
Перед недільним матчем проти “Лейкерс” на рахунку американця була 9 991 передача, в третій чверті зустрічі він набрав необхідні 9 ассистів.
Крім Пола, більше 10 тис. передач за кар’єру зробили тільки Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кідд (12 091), Стів Неш (10 335), Марк Джексон (10 334) і Меджік Джонсон (10 141). На рахунку Леброна Джеймса 9 669 передач.
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Довідково
Полу 35 років. Він був обраний на драфті НБА 2005 року клубом “Нью-Орлеан” під четвертим номером. Також грав за “Лос-Анджелес Кліпперс”, “Х’юстон” і “Оклахому”. Захисник 11 разів брав участь в Матчах зірок НБА, є дворазовим олімпійським чемпіоном у складі збірної США (2008, 2012).
Chris Paul's career assists, by team:
NO: 4,228
LAC: 4,023
HOU: 930
OKC: 472
PHX: 347 pic.twitter.com/DVfkQRTPoF