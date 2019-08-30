Баскетбол 3х3: сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111971 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122661 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114194 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120165 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125356 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150900 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150508 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140691 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195117 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116849 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Баскетбол 3х3: сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы

Баскетбол 3х3: сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы

Киев  •  УНН

 • 11407 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В венгерском Дебрецене начался чемпионат Европы по баскетболу 3×3. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода, передает УНН.

В первый день континентального первенства боролась мужская сборная Украины, в состав которой вошли Антон Давидюк, Дмитрий Липовцев, Денис Носков и Эрнесто Ткачук.

В первом матче группового раунда “сине-желтые” уступили команде Испании со счетом 15:17, но затем победили сборную Нидерландов — 16:11. Такой результат позволил сборной Украины выйти из “группы” со второго места. В четвертьфинале “сине-желтые” встретятся со сборной Сербии. Матч состоится 1 сентября.

Уже завтра, 31 августа, на чемпионате Европы по баскетболу 3 × 3 начнет борьбу женская сборная Украины. В 18:20 “сине-желтые” сыграют против Дании, а в 21:20 соперником украинок станет сборная Нидерландов

30 августа мужская сборная Украины U23 по баскетболу 3 × 3 стала победителем “Лиги нации”.

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