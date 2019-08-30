Баскетбол 3х3: сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В венгерском Дебрецене начался чемпионат Европы по баскетболу 3×3. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода, передает УНН.
В первый день континентального первенства боролась мужская сборная Украины, в состав которой вошли Антон Давидюк, Дмитрий Липовцев, Денис Носков и Эрнесто Ткачук.
В первом матче группового раунда “сине-желтые” уступили команде Испании со счетом 15:17, но затем победили сборную Нидерландов — 16:11. Такой результат позволил сборной Украины выйти из “группы” со второго места. В четвертьфинале “сине-желтые” встретятся со сборной Сербии. Матч состоится 1 сентября.
Уже завтра, 31 августа, на чемпионате Европы по баскетболу 3 × 3 начнет борьбу женская сборная Украины. В 18:20 “сине-желтые” сыграют против Дании, а в 21:20 соперником украинок станет сборная Нидерландов
30 августа мужская сборная Украины U23 по баскетболу 3 × 3 стала победителем “Лиги нации”.