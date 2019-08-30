Баскетбол 3х3: збірна України вийшла до плей-оф чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. В угорському Дебрецені розпочався чемпіонат Європи з баскетболу 3×3. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, передає УНН.
У перший день континентальної першості змагалася чоловіча збірна України, до складу якої увійшли Антон Давидюк, Дмитро Липовцев, Денис Носков та Ернесто Ткачук.
У першому матчі групового раунду “синьо-жовті” поступилися команді Іспанії з рахунком 15:17, але потім перемогли збірну Нідерландів — 16:11. Такий результат дозволив збірній України вийти з “групи” з другого місця. У чвертьфіналі “синьо-жовті” зустрінуться зі збірною Сербії. Матч відбудеться 1 вересня.
Уже завтра, 31 серпня, на чемпіонаті Європи з баскетболу 3×3 розпочне боротьбу жіноча збірна України. О 18:20 “синьо-жовті” зіграють проти Данії, а о 21:20 суперником українок стане збірна Нідерландів
30 серпня чоловіча збірна України U23 з баскетболу 3×3 стала переможцем “Ліги нації”.