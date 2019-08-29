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Україна стала другою у “Лізі нації” в баскетболі 3х3

Україна стала другою у “Лізі нації” в баскетболі 3х3

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Чоловіча збірна України з баскетболу 3×3 віком спортсменів до 23 років стала другою на п’ятому етапі “Ліги нації”, що триває в угорському Дебрецені. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН

У фінальному матчі українська команда, у складі якої Євген Балабан, Антон Мусієнко, Нікіта Руслов та Іван Ткаченко поступилася збірній Польщі з рахунком 13:16. На шляху до головного матчу українці з двома перемогами вийшли з групового раунду, зігравши з Чехією (21:8) та з Угорщиною (16:10), у півфіналі були сильнішими за команду з Румунії (15:13).

За результатами п’яти етапів “Ліги Нації” у турнірній таблиці чоловіча збірна України залишається лідером, маючи в своєму активі 430 очок, далі збірна Польщі (390 очок) та Угорщини (360 очок).

Жіноча збірна України U-23 не змогла вийти з групового раунду. Українки виграли у команди з Польщі (15:14), але поступилися збірній Чехії (16:21).

“На жаль, у нас була сьогодні втрата одного гравця — Наташа Смалюк пошкодила коліно, тому грали у трьох. Було дуже тяжко. Але це гра 3×3. Для когось це був успішний день. Завтра будемо віддавати всі сили, щоб виправляти свої помилки”, — розповіла виданню учасниця збірної України U-23 з баскетболу 3×3 Вікторія Кондусь.

Після п’ятого етапу “Ліги Нації” у загальному рейтингу жіноча збірна стала другою, пропустивши вперед команду Угорщини.

Уже сьогодні, 30 серпня, українські збірні проведуть матчі 6-го етапу “Ліги нації”. Перші зустрічі об 11:00 та 11:20 (за київським часом) проти збірних Словаччини.

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