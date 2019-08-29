Украина стала второй в "Лиге нации" в баскетболе 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Мужская сборная Украины по баскетболу 3×3 возрастом спортсменов до 23 лет стала второй на пятом этапе “Лиги нации”, который проходит в венгерском Дебрецене. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
В финальном матче украинская команда, в составе которой Евгений Балабан, Антон Мусиенко, Никита Руслов и Иван Ткаченко уступила сборной Польши со счетом 13:16. На пути к главному матчу украинцы с двумя победами вышли из группового раунда, сыграв с Чехией (21:8) и с Венгрией (16:10), в полуфинале были сильнее команду из Румынии (15:13).
По результатам пяти этапов “Лиги Нации” в турнирной таблице мужская сборная Украины остается лидером, имея в своем активе 430 очков, далее сборная Польши (390 очков) и Венгрии (360 очков).
Женская сборная Украины U-23 не смогла выйти из группового раунда. Украинские выиграли у команды из Польши (15:14), но уступили сборной Чехии (16:21).
“К сожалению, у нас была сегодня потеря одного игрока — Наташа Смалюк повредила колено, поэтому играли в трех. Было очень тяжело. Но это игра 3×3. Для кого-то это был успешный день. Завтра будем отдавать все силы, чтобы исправлять свои ошибки”, — рассказала изданию участница сборной Украины U-23 по баскетболу 3×3 Виктория Кондусь.
После пятого этапа “Лиги Нации” в общем рейтинге женская сборная стала второй, пропустив вперед команду Венгрии.
Уже сегодня, 30 августа, украинские сборные проведут матчи 6-го этапа “Лиги нации”. Первые встречи в 11:00 и 11:20 (по киевскому времени) против сборных Словакии.