"Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших европейских клубов прошлого десятилетия, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной федерации.
Детали
Первое место в рейтинге заняла испанская “Барселона”, у которой в активе 2877 очков. На втором месте идет извечный соперник каталонцев “Реал” — 2782, замыкает первую тройку мюнхенская “Бавария” — 2594.
Полностью десять лучших клубов Европы в период с 2011 по 2020 годы выглядят следующим образом:
“Барселона” (2877 очков)
“Реал” (+2782)
“Бавария” (2594,5)
“ПСЖ” (2357)
“Атлетико” (2302)
“Ювентус” (2272)
“Челси” (2113)
“Манчестер Сити” (2113)
“Манчестер Юнайтед” (2020)
“Арсенал” (2016).
Справка
Рейтинг составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных командой за каждый год (2011-2020) в клубном рейтинге “IFFHS”.