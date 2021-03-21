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"Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия

"Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших европейских клубов прошлого десятилетия, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной федерации.

Детали

Первое место в рейтинге заняла испанская “Барселона”, у которой в активе 2877 очков. На втором месте идет извечный соперник каталонцев “Реал” — 2782, замыкает первую тройку мюнхенская “Бавария” — 2594.

Полностью десять лучших клубов Европы в период с 2011 по 2020 годы выглядят следующим образом:

“Барселона” (2877 очков)
“Реал” (+2782)
“Бавария” (2594,5)
“ПСЖ” (2357)
“Атлетико” (2302)
“Ювентус” (2272)
“Челси” (2113)
“Манчестер Сити” (2113)
“Манчестер Юнайтед” (2020)
“Арсенал” (2016).

Справка

Рейтинг составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных командой за каждый год (2011-2020) в клубном рейтинге “IFFHS”.

Украинские Национальные Новости

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