"Барселону" визнано найкращим футбольним клубом десятиріччя
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) склала список найкращих європейських клубів минулого десятиліття, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародної федерації.
Деталі
Перше місце в рейтингу обійняла іспанська “Барселона”, у якої в активі 2877 очок. На другому місці йде одвічний суперник каталонців “Реал” — 2782, замикає першу трійку мюнхенська “Баварія” — 2594.
Повністю десять найкращих клубів Європи в період з 2011 по 2020 роки виглядають наступним чином:
“Барселона” (2877 очок)
“Реал” (+2782)
“Баварія” (2594,5)
“ПСЖ” (2357)
“Атлетіко” (2302)
“Ювентус” (2272)
“Челсі” (2113)
“Манчестер Сіті” (2113)
“Манчестер Юнайтед” (2020)
“Арсенал” (2016).
Довідка
Рейтинг складався виходячи з сумарної кількості балів, набраних командою за кожен рік (2011-2020) в клубному рейтингу “IFFHS”.