"Барселону" визнано найкращим футбольним клубом десятиріччя

Деталі

Перше місце в рейтингу обійняла іспанська “Барселона”, у якої в активі 2877 очок. На другому місці йде одвічний суперник каталонців “Реал” — 2782, замикає першу трійку мюнхенська “Баварія” — 2594.

Повністю десять найкращих клубів Європи в період з 2011 по 2020 роки виглядають наступним чином:

“Барселона” (2877 очок)

“Реал” (+2782)

“Баварія” (2594,5)

“ПСЖ” (2357)

“Атлетіко” (2302)

“Ювентус” (2272)

“Челсі” (2113)

“Манчестер Сіті” (2113)

“Манчестер Юнайтед” (2020)

“Арсенал” (2016).

Довідка

Рейтинг складався виходячи з сумарної кількості балів, набраних командою за кожен рік (2011-2020) в клубному рейтингу “IFFHS”.