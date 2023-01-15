"Барселона" разгромила "Реал" в финале Суперкубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В финале Суперкубка Испании, “Барселона” разгромила “Реал” (3:1), передает УНН.
Детали
Отличились в составе “каталонцев” Гави, Левандовский и Педри. “Сливочные” ответили единственным точным ударом Бензема. Как известно, Суперкубок Испании стал первым трофеем Хави в карьере тренера.
Подопечные Хави возглавляют испанскую Примеру — 41 пункт после 16-го тура. “Реал” занимает вторую строчку в Ла Лиге с 38 очками.
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