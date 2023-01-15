“Барселона” розгромила “Реал” у фіналі Суперкубка Іспанії

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Відзначилися у складі “каталонців” Гаві, Левандовський і Педрі. “Вершкові” відповіли єдиним точним ударом Бензема. Як відомо, Суперкубок Іспанії став першим трофеєм Хаві в кар’єрі тренера.

Підопічні Хаві очолюють іспанську Прімеру — 41 пункт після 16-го туру. “Реал” посідає другу сходинку в Ла Лізі з 38 очками.

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