“Барселона” розгромила “Реал” у фіналі Суперкубка Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У фіналі Суперкубка Іспанії, “Барселона” розгромила “Реал” (3:1), передає УНН.
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Відзначилися у складі “каталонців” Гаві, Левандовський і Педрі. “Вершкові” відповіли єдиним точним ударом Бензема. Як відомо, Суперкубок Іспанії став першим трофеєм Хаві в кар’єрі тренера.
Підопічні Хаві очолюють іспанську Прімеру — 41 пункт після 16-го туру. “Реал” посідає другу сходинку в Ла Лізі з 38 очками.
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