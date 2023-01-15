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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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“Барселона” розгромила “Реал” у фіналі Суперкубка Іспанії

Київ • УНН

 • 634688 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. У фіналі Суперкубка Іспанії, “Барселона” розгромила “Реал” (3:1), передає УНН.

“Барселона” розгромила “Реал” у фіналі Суперкубка Іспанії

Деталі

Відзначилися у складі “каталонців” Гаві, Левандовський і Педрі. “Вершкові” відповіли єдиним точним ударом Бензема. Як відомо, Суперкубок Іспанії став першим трофеєм Хаві в кар’єрі тренера.

Підопічні Хаві очолюють іспанську Прімеру — 41 пункт після 16-го туру. “Реал” посідає другу сходинку в Ла Лізі з 38 очками.

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