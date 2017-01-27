"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в четвертьфинале Кубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Каталонская "Барселона", которая победила в Сан-Себастьяне "Реал Сосьедад" с минимальным счетом (1: 0), разгромила соперника на "Камп Ноу" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании - 5: 2, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В первом тайме хозяева ограничились одним голом, который забил хавбек Денис Суарес с передачи уругвайца Луиса Суареса.
В дебюте второй половины Лионель Месси реализовал пенальти, после чего "Сосьедад" дважды сокращал отставание до минимума.
Однако в концовке Арда Туран и Денис Суарес довели дело до разгрома. Л.Месси приплюсовал к голу две результативные передачи, а его команда отпраздновала пятую победу подряд на всех фронтах.
Примечательно, что "сине-гранатовые" вышли в полуфинал Кубка Испании в седьмой раз подряд и в десятый за 11 последних сезонов.
Напомним, что ранее в 1/2 финала Кубка Испании пробились мадридский "Атлетико", "Сельта" и "Алавес".