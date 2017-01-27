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"Барселона" розгромила "Реал Сосьєдад" у чвертьфіналі Кубка Іспанії

"Барселона" розгромила "Реал Сосьєдад" у чвертьфіналі Кубка Іспанії

Київ • УНН

 • 11012 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Каталонська “Барселона”, яка перемогла в Сан-Себастьяні “Реал Сосьєдад” з мінімальним рахунком (1:0), розгромила суперника на “Камп Ноу” в повторному чвертьфінальному матчі Кубка Іспанії — 5:2, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

У першому таймі господарі обмежилися одним голом, який забив хавбек Денис Суарес з передачі уругвайця Луїса Суареса.

У дебюті другої половини Ліонель Мессі реалізував пенальті, після чого “Сосьєдад” двічі скорочував відставання до мінімуму.

Проте в кінцівці Арда Туран і Денис Суарес довели справу до розгрому. Л.Мессі приплюсував до голу дві результативні передачі, а його команда відсвяткувала п’яту перемогу поспіль на всіх фронтах.

Примітно, що “синьо-гранатові” вийшли у півфінал Кубка Іспанії в сьомий раз поспіль і в десятий за 11 останніх сезонів.

Нагадаємо, що раніше до 1/2 фіналу Кубка Іспанії пробилися мадридське “Атлетіко”, “Сельта” і “Алавес”.

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