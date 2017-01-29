"Барселона" на последних минутах "вырвала" ничью у "Бетиса"

На первых минут матча андалусийцы показали "зубы" каталонцам. "Бетис" частенько ходил вперед, нанеся несколько опасных ударов по воротам Тер Штегена. "Барселона" запомнилась ударами Неймара, а также Л.Суареса.

Во втором тайме "Бетис" "зажал" каталонцев, не дававши ничего сделать впереди. Сначала Себальос пробил в перекладину, а затем штанга спасала "Барселону". Однако на 75 минуте "Бетис" открыл счет в матче. После подачи углового мяч заметался в чужой вратарской, а затем от Донка отскочил в свободную зону до Алегрии, который уверенно переправил круглого в сетку - 1: 0.

"Барселона" сразу бросилась отыгрываться в матче. Сразу после пропущенного мяча игроки "Барсы" забили абсолютно чистый гол который не засчитал арбитр. Позже был еще один эпизод, когда защитники "вынесли" мяч с линии ворот, однако уже за правила судья не засчитал гол, мяч не полностью пересек линию ворот.

Только на 90-й минуте, гол Л.Суареса принес ничью каталонцам.

Как сообщал УНН, "Барселона" встретится с мадридским "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании .