"Барселона" на последних минутах "вырвала" ничью у "Бетиса"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Каталонская "Барселона" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Испании на последних минутах "вырвала" ничью у "Бетиса", за который выступает украинец Роман Зозуля, передает корреспондент УНН со ссылкой на сайт соревнований.
На первых минут матча андалусийцы показали "зубы" каталонцам. "Бетис" частенько ходил вперед, нанеся несколько опасных ударов по воротам Тер Штегена. "Барселона" запомнилась ударами Неймара, а также Л.Суареса.
Во втором тайме "Бетис" "зажал" каталонцев, не дававши ничего сделать впереди. Сначала Себальос пробил в перекладину, а затем штанга спасала "Барселону". Однако на 75 минуте "Бетис" открыл счет в матче. После подачи углового мяч заметался в чужой вратарской, а затем от Донка отскочил в свободную зону до Алегрии, который уверенно переправил круглого в сетку - 1: 0.
"Барселона" сразу бросилась отыгрываться в матче. Сразу после пропущенного мяча игроки "Барсы" забили абсолютно чистый гол который не засчитал арбитр. Позже был еще один эпизод, когда защитники "вынесли" мяч с линии ворот, однако уже за правила судья не засчитал гол, мяч не полностью пересек линию ворот.
Только на 90-й минуте, гол Л.Суареса принес ничью каталонцам.
Как сообщал УНН, "Барселона" встретится с мадридским "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании .