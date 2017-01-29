"Барселона" на останніх хвилинах "вирвала" нічию у "Бетиса"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Каталонська "Барселона" у гостьовому матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії на останніх хвилинах "вирвала" нічию у "Бетиса", за який виступає українець Роман Зозуля, передає кореспондент УНН з посиланням на сайт змагань.
На перших хвилин матчу андалусійці показала "зуби" каталонцям. "Бетис" частенько ходив вперед, завдавши кілька небезпечних ударів по воротах Тер Штегена. "Барселона" запам'яталася ударами Неймара, а також Л.Суареса.
У другому таймі "Бетис" "затис" каталонців, не дававши нічого зробити попереду. Спершу Себальос пробив в поперечину, а потім штанга рятувала "Барселону". Проте на 75 хвилині "Бетис" відкрив рахуноку у матчі. Після подачі кутового м'яч заметушився в чужій воротарської, а потім від Донка відскочив у вільну зону до Алегрії, який впевнено переправив круглого у сітку - 1:0.
"Барселона" одразу кинулась відіграватись у матчі. Відразу після пропущеного м'яча гравці "Барси" забили абсолютно чистий гол який не зарахував арбітр. Пізніше був ще один епізод, коли захисники "виніс" м'яча з лінії воріт, проте вже за правила суддя не зарахував гол, м'яч не повністю перетнув лінію воріт.
Лише на 90-й хвилині, гол Л.Суареса приніс нічию каталонцям.
Як повідомляв УНН, "Барселона" зустрінеться з мадридським "Атлетіко" у півфіналі Кубка Іспанії.