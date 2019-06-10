Бари Алибасов не вышел из медикаментозного сна
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Российский продюсер Бари Алибасов в указанное врачами время не вышел из медикаментозного сна. Об этом рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"10 июня Бари Алибасов, который находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна. С чем связана задержка врачи не сообщают. Все, что удалось узнать у одного врача, скорее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелого поражения пищевода", - говорится в сообщении.
В рамках экстренной терапии, чтобы устранить боль и обездвижить пациента, врачи ввели Алибасова в медикаментозный сон 6 июня.
Как сообщалось ранее, семья Бари Алибасова считает, что он выпил "Крот" вместо йогурта.