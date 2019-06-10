Барі Алібасов не вийшов з медикаментозного сну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російський продюсер Барі Алібасов у зазначений лікарями час не вийшов з медикаментозного сну. Про це розповів PR-директор продюсера Вадим Горжанкін, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"10 червня Барі Алібасов, котрий перебуває в Науково-дослідному інституті швидкої допомоги ім. Скліфосовського, не вийшов зі стану медикаментозного сну. З чим пов'язана затримка лікарі не повідомляють. Все, що вдалось дізнатися в одного лікаря, швидше за все, Алібасов якщо і вийде зі сну, то ніколи не зможе ковтати по причині тяжкого ураження стравоходу", - йдеться в повідомленні.
У рамках екстреної терапії, аби усунути біль і знерухоміти пацієнта, лікарі ввели Алібасова в медикаментозний сон 6 червня.
Як повідомлялось раніше, сім'я Барі Алібасова вважає, що він випив "Кріт" замість йогурта.