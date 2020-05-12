Баранка: за последний год в УПЛ не было ни одного подозрительного матча

Он напомнил, что в 2017 году было зафиксировано 125 случаев подозрительных матчей, в 2018 году - около 40. Баранка уточнил, что речь идет о всех соревнованиях. Если говорить о УПЛ и "Первой лиге" - таких случаев было всего два, добавил Баранка.

"За последний год в УПЛ было ноль подозрительных матчей. В "Первой лиге" есть проблемная команда. Когда мы запретили провайдеру посещения стадиона, они перестали играть договорные матчи и изменили половину состава. Также есть несколько подозрительных случаев в чемпионатах U-19 и U-21", - рассказал он, добавив, что такая статистика - еще большая проблема для комитета.

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Баранка подчеркнул, что молодые игроки не осознают, насколько серьезна проблема договорных матчей.

"Думают, что это своеобразная шутка. Их легко втянуть в коррупционные схемы даже небольшими деньгами. Также в чемпионатах U-19 и U-21 некоторые тренеры замешаны в этих делах", - сказал он.

Как сообщалось в УНН, двое испанских футболистов получили тюремные сроки за договорные матчи.