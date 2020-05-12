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Баранка: за останній рік в УПЛ не було жодного підозрілого матчу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У 2019 році в УПЛ не було жодного підозрілого матчу. Про це розповів глава комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка, передає УНН з посиланням на Tribuna.

Баранка: за останній рік в УПЛ не було жодного підозрілого матчу

Він нагадав, що в 2017 році було зафіксовано 125 випадків підозрілих матчів, у 2018 році - близько 40. Баранка уточнив, що мова йде про всі змагання. Якщо говорити про УПЛ і "Першу лігу" - таких випадків було всього два, додав Баранка.

"За останній рік в УПЛ було нуль підозрілих матчів. У "Першій лізі" є проблемна команда. Коли ми заборонили провайдеру відвідування стадіону, вони перестали грати договірні матчі і змінили половину складу. Також є кілька підозрілих випадків у чемпіонатах U-19 і U-21", - розповів він, додавши, що така статистика - досі велика проблема для комітету.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд у Лозанні знову підтвердив рішення УАФ: на цей раз - у справі договірних матчів. 

Баранка підкреслив, що молоді гравці не усвідомлюють, наскільки серйозною є проблема договірних матчів.

"Думають, що це своєрідний жарт. Їх легко втягнути у корупційні схеми навіть невеликими грошима. Також у чемпіонатах U-19 і U-21 деякі тренери замішані у цих справах", - сказав він.

Як повідомлялося в УНН, двоє іспанських футболістів отримали тюремні терміни за договірні матчі.

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