Двое испанских футболистов получили тюремные сроки за договорные матчи

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 20241 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 69197 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 99886 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126443 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127532 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 169906 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121232 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103054 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Центральный защитник Антонио Амайя и опорный полузащитник Хавьер Торрес получили по году заключения, сообщает УНН со ссылкой на портал "Navarra.com".

Суд доказал, что оба спортсмена в ходе сезона 2013/14 (тогда выступали за “Бетис”) получили финансовое вознаграждение от руководства “Осасуны”, пообещав обеспечить необходимый результат. Также Амайя и Торрес отстранены от любой футбольной деятельности на два года и оштрафованы на 900 тыс. евро.

Кроме того, бывший генеральный директор “Осасуны” Анхель Мария Вискан приговорен к восьми годам и восьми месяцам тюрьмы — он сыграл главную роль в незаконной сделке. Всего из 11 обвиняемых по этому делу только двое получили оправдательные приговоры.

Добавим, 36-летний Амайя пока выступает за ФК “Мурсия”, а Торрес сейчас является игроком ФК “Эльче”.

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