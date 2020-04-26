Двоє іспанських футболістів отримали тюремні строки за договірні матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Центральний захисник Антоніо Амайя і опорний півзахисник Хав'єр Торрес отримали по року ув'язнення, повідомляє УНН з посиланням на портал "Navarra.com".
Суд довів, що обидва спортсмени в ході сезону 2013/14 (тоді виступали за “Бетіс”) отримали фінансову винагороду від керівництва “Осасуни”, пообіцявши забезпечити необхідний результат. Також Амайя і Торрес відсторонені від будь-якої футбольної діяльності на два роки і оштрафовані на 900 тис. євро.
Крім того, колишній генеральний директор “Осасуни” Анхель Марія Віскан засуджений до восьми років і восьми місяців в’язниці — він зіграв головну роль в незаконній оборудці. Всього з 11 обвинувачених у цій справі тільки двоє отримали виправдувальні вироки.
Додамо, 36-річний Амайя наразі виступає за ФК “Мурсія”, а Торрес наразі є гравцем ФК “Ельче”.