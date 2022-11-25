Банкир рассказала, в безопасности ли деньги украинцев в банках во время блекаута

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“Работа НБУ, банков и финансовых учреждений имеет достаточный уровень безопасности. Мы достаточно адаптивны, как и все украинцы. Мы знаем, что сегодня платим самую высокую цену за право жить”, - рассказала Артеменко.

Она отметила, что банки сталкиваются с определенными проблемами из-за отключения электроэнергии. В то же время, они пытаются делать все возможное, чтобы клиенты не почувствовали этих форс-мажорных обстоятельств.

“Сегодня каждый украинец почувствовал, что значит терроризм. Банки также сталкиваются с проблемами из-за блэкаута. В то же время мы делаем все возможное и невозможное, чтобы выйти из каждой ситуации так, чтобы наши клиенты не почувствовали, что сегодня существуют какие-то форс-мажорные обстоятельства. Чтобы обеспечить бесперебойную работу и минимизировать риски, мы уже провели миграцию инфраструктуры в “облако”, наладили использование спутникового интернета и генераторов. На сегодняшний день этого достаточно”, - отметила заместитель Председателя Правления IBOX BANK.

Напомним

После ракетных ударов 23 ноября на вечер 24 ноября потребность в электроэнергии по стране была покрыта лишь на 50%.

В Укрэнерго 25 ноября сообщили, что самый сложный этап после массированной атаки РФ 23 ноября энергосистема уже прошла. Все области заживлены, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза.

Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность и ожидается, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики, указали в Укрэнерго.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.