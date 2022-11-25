Банкір розповіла, чи в безпеці гроші українців у банках під час блекауту

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“Робота НБУ, банків та фінансових установ має достатній рівень безпеки. Ми достатньо адаптивні, як і всі українці. Ми знаємо, що сьогодні сплачуємо найвищу ціну за право жити”, - розповіла Артеменко.

Вона зазначила, що банки стикаються з певними проблемами через відключення електроенергії. Водночас вони намагаються робити усе можливе, аби клієнти не відчули цих форс-мажорних обставин.

“Сьогодні кожен українець відчув, що значить тероризм. Банки також стикаються із проблемами через блекаут. Водночас ми робимо усе можливе й неможливе аби вийти із кожної окремої ситуації так, аби наші клієнти не відчули, що сьогодні існують якісь форс-мажорні обставини. Щоб забезпечити безперебійну роботу та мінімізувати ризики у роботі, ми вже провели міграцію інфраструктури в “хмару”, налагодили використання супутникового інтернету та генераторів. На сьогодні цього достатньо”, - зазначила заступник Голови Правління IBOX BANK.

Нагадаємо

Після ракетних ударів 23 листопада на вечір 24 листопада потребу в електроенергії по країні було покрито лише на 50%.

В Укренерго 25 листопада повідомили, що найскладніший етап після масованої атаки рф 23 листопада енергосистема вже пройшла. Усі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу.

Усі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і очікується, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки, вказали в Укренерго.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.