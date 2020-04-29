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Банкир пояснил, зачем судьи ВС заявили о давлении в деле “Суркиса-Привата”

Банкир пояснил, зачем судьи ВС заявили о давлении в деле “Суркиса-Привата”

Киев  •  УНН

 • 11949 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Заседание Верховного Суда 27 апреля по рассмотрению иска семьи Суркисов против НБУ в деле национализации “ПриватБанка” не состоялось. Судьи отменили слушанья и заявили о давлении со стороны СМИ. Однако реальная причина переноса — в другом, считает инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает УНН.

По его словам, “заявление о давлении” — просто повод.

“Я думаю, что судьи заявили об этом давлении, потому что им нужен был повод для переноса дела. Они, возможно, хотят принять решение в пользу Суркисов, но сейчас это невозможно, так как это может привести к дефолту. Также может сорваться сотрудничество с МВФ. Им нужен был повод, который бы дал возможность перенести это дело, но потом вернуться к нему. Я думаю, что это такая их "фишка“. Потому что о каком давлении со стороны СМИ вообще может идти речь? Это как? Этого просто не существует.

Еще, я думаю, что судьи боятся — ведь слишком важное решение и весомые его последствия — на кону”, — сказал он.

Фурса также прокомментировал информацию отдельных СМИ о якобы намерениях судей ВС пройти полиграф (с целью доказать свою независимость).

По словам экономиста, это - бессмысленная затея, если она действительно у кого-то возникла.

“Полиграф - это ни о чем. Люди знают, как его проходить, и многие давно научены его обманывать. Поэтому полиграф — это ни о чем”, — резюмировал он.

Отметим, что согласно прогнозу экономиста Александра Охрименко, “деньги ПриватБанка ни Суркисам, ни Коломойскому не достанутся”. 

По мнению политолога Владимира Цибулько, “спор Суркисов” вообще используется исключительно для политического давления на президента Зеленского в интересах олигархов. 

Напомним, 27 апреля Большая Палата Верховного Суда сняла с рассмотрения “дело семьи Суркисов”. Судьи обратятся в Офис Генерального прокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова накануне назвала позицию Суркисов по делу “Привата” непоследовательной, ведь в украинских судах они доказывают, что не связаны с Коломойским, а в Лондонских — прямо признают наличие общего бизнеса и интересов.

В НБУ, тем временем, настаивают, что процедура “bail in” к Суркисам и их семейным оффшорам была применена “законно и справедливо”. 

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