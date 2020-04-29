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Банкір пояснив, навіщо судді ВС заявили про тиск у справі "Суркіса-Привата"

Банкір пояснив, навіщо судді ВС заявили про тиск у справі "Суркіса-Привата"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Засідання Верховного Суду 27 квітня щодо розгляду позову сім'ї Суркісів проти НБУ в справі націоналізації "ПриватБанку" не відбулися. Судді скасували слухання і заявили про тиск з боку ЗМІ. Однак реальна причина перенесення - в іншому, вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса, передає УНН.

За його словами, "заява про тиск" - просто привід.

"Я думаю, що судді заявили про цей тиск, тому що їм потрібен був привід для перенесення справи. Вони, можливо, хочуть ухвалити рішення на користь Суркісів, але зараз це неможливо, оскільки це може привести до дефолту. Також може зірватися співпраця з МВФ. Їм потрібен був привід, який би дав можливість перенести цю справу, але потім повернутися до неї. Я думаю, що це така їхня "фішка". Тому що про який тиск з боку ЗМІ взагалі може йтися? Це як? Цього просто не існує.

Ще, я думаю, що судді бояться - адже надто важливе рішення і вагомі його наслідки - на кону", - сказав він.

Фурса також прокоментував інформацію окремих ЗМІ про нібито наміри суддів ВС пройти поліграф (з метою довести свою незалежність).

За словами економіста, це - безглузда затія, якщо вона дійсно у когось виникла.

"Поліграф - це ні про що. Люди знають, як його проходити, і багато давно навчені його обманювати. Тому поліграф - це ні про що", - резюмував він.

Відзначимо, що згідно з прогнозом економіста Олександра Охріменка, "гроші ПриватБанку ні Суркісам, ні Коломойському не дістануться".

На думку політолога Володимира Цибулька, "спір Суркісів" взагалі використовується виключно для політичного тиску на президента Зеленського в інтересах олігархів.

Нагадаємо, 27 квітня Велика палата Верховного Суду зняла з розгляду "справу сім'ї Суркісів". Судді звернуться до Офісу Генерального прокурора і Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд.

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова напередодні назвала позицію Суркісів у справі "Привату" непослідовною, адже в українських судах вони доводять, що не пов'язані з Коломойським, а в Лондонських - прямо визнають наявність спільного бізнесу та інтересів.

У НБУ, тим часом, наполягають, що процедура "bail in" щодо Суркісів і їх сімейних офшорів була застосована "законно і справедливо".

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