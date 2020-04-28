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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Охрименко прогнозирует, что деньги ПриватБанка ни Суркисам, ни Коломойскому не достанутся

Охрименко прогнозирует, что деньги ПриватБанка ни Суркисам, ни Коломойскому не достанутся

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Спор за "Приват" и так называемое дело "семьи Суркисов" не имеют никаких реальных перспектив добиться того, чтобы государство платило средства оффшорным компаниям на Кипре. Все это больше похоже на какое-то пиар-противостояние с целью давления на власть и Президента. Так считает экономист Александр Охрименко, передает УНН.

Эксперт говорит, что даже если какой-то из украинских судов примет решение в пользу семьи олигархов Суркисов, то деньги им платить никто не будет.

"И даже если суд примет решение вернуть деньги - его не выполнить. Там, при желании, судиться вообще можно очень долго. И решение того же Верховного суда - это не конец. А как мы уже знаем, то отдельные представители власти публично заявляли, что, скорее всего, платить не будут. В общем то, что сегодня происходит - это пиар", - говорит Охрименко и добавляет, что в нем бывший владелец ПриватБанка использует иск по депозитам Суркисов.

А главная цель этого процесса - повлиять на Зеленского, добавляет эксперт.

"...чтобы он перестал через суды забирать предприятия Коломойского, которые находятся в залоге ПриватБанка. Вот это основной конфликт и договориться пока не получается", - резюмировал экономист.

Напомним, 27 апреля, Большая Палата Верховного Суда сняла с рассмотрения "дело семьи Суркисов". Судьи обратятся в Офис Генерального прокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд.

Как сообщалось в УНН, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала позицию Суркисов по делу "Привата" непоследовательной, ведь в украинских судах они доказывают, что не связаны с Коломойским, а в Лондонских - прямо признают наличие общего бизнеса и интересов.

В НБУ же настаивают, что процедура "bail in" у Суркисов и их семейных оффшоров была применена "законно и справедливо".

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