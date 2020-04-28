Охріменко прогнозує, що гроші ПриватБанку ані Суркісам, ані Коломойському не дістануться

Експерт говорить, що навіть якщо якийсь з українських судів прийме рішення на користь родини олігархів Суркісів, то гроші їм платити ніхто не буде.

"І навіть, якщо суд прийме рішення повернути гроші – його не виконати. Там, при бажанні, судитися взагалі можна дуже довго. І рішення того ж Верховного суду — це не кінець. А як ми вже знаємо, то окремі представники влади публічно заявляли, що, скоріш за все, платити не будуть. Загалом те, що сьогодні відбувається — це піар", - каже Охріменко і додає, що у ньому колишній власник ПриватБанку використовує позов по депозитах Суркісів.

А головна мета цього процесу - вплинути на Зеленського, додає експерт.

"...щоб він перестав через суди забирати підприємства Коломойського, які знаходяться у заставі ПриватБанку. Ось це основний конфлікт і домовитися поки що не виходить", - резюмував економіст.

Нагадаємо, 27 квітня, Велика Палата Верховного Суду зняла з розгляду "справу родини Суркісів". Судді звернуться до Офісу Генерального прокурора та Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд.

Як повідомлялося в УНН, Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова назвала позицію Суркісів у справі "Привату" непослідовною, адже в українських судах вони доводять, що не пов’язані із Коломойським, а у Лондонських - прямо визнають наявність спільного бізнесу та інтересів.

У НБУ ж наполягають, що процедура "bail in" до Суркісів та їх сімейних офшорів була застосована "законно і справедливо".