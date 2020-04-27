Дата наступного засідання Верховного суду у справі "Суркісів-Привату" поки не визначена - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Велика Палата Верховного Суду сьогодні зняла з розгляду справу родини Суркісів. Судді звернуться до Офісу Генерального прокурора та Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд. Про це інформує Facebook-сторінка НБУ, передає УНН.
“Про наступне засідання суд повідомить додатково”, — йдеться у повідомленні.
В НБУ нагадали, що від розгляду цієї справи залежить, чи повинен буде державний “ПриватБанк” виплатити кошти особам, пов’язаним із Коломойським.
“Також від рішення у цій справі залежить хід всіх інших судових процесів про націоналізацію Приватбанку. Це ті справи, у яких Ігор Коломойський хоче визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку та повернути його собі”, — резюмували в НБУ.
Як писав УНН, за словами політолога Володимира Цибулько, справа “Привату-Суркісів” давно перейшла у політичну площину і має на меті “приборкати” Зеленського.