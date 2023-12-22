Банки прошли пик кредитных потерь - Нацбанк
Киев • УНН
Украинские банки прошли пик кредитных потерь, и в этом году сформировали минимальные новые резервы, сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. Банки также увеличили кредитование бизнеса и домохозяйств.
Пик кредитных потерь украинскими банками уже пройден. В этом году банки почти не формировали резервы под кредитные потери. Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка (НБУ) Екатерина Рожкова во время презентации отчета о финансовой стабильности, передает корреспондент УНН.
Если говорить о качестве кредитного портфеля и о потерях активов, то на сегодня мы видим, что пик кредитных потерь уже пройден. В этом году банки почти не формировали резервы под кредитные потери, иногда даже осуществляли реформирование резервов. Этому способствовали те подходы, и те шаги по реструктуризации, которые банки принимали, чтобы помочь клиентам восстановить платежеспособность
Дополнение
Банки активизировали кредитование бизнеса и населения,
указано в декабрьском отчете НБУ о финансовой стабильности.
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Банки прошли пик кредитных потерь - Нацбанк
Украинские банки прошли пик кредитных потерь, и в этом году сформировали минимальные новые резервы, сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. Банки также увеличили кредитование бизнеса и домохозяйств.
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