Банки усилят проверку своих клиентов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинским банкам необходимо ввести риск-ориентированный подход, чтобы не допустить возвращения в банковский сектор схемных операций. Банки должны знать своих клиентов и источники происхождения их средств. Об этом заявил и.о. председателя НБУ Яков Смолий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Он уточнил, что Нацбанк занимается совершенствованием и повышением эффективности системы предотвращения легализации криминальных доходов (отмывание средств), финансирование терроризма, в том числе путем расширения сотрудничества на двустороннем уровне с ведущими международными организациями.
"Эффективное функционирование финансовой системы в соответствии с международными стандартами является приоритетом дальнейшего развития Украины на пути ассоциации с Европейским Союзом", - подчеркнул Смолий.
Напомним, Нацбанк отменил свое "кризисное" постановление, которое запрещало применять к банкам меры воздействия за нарушение экономических нормативов.