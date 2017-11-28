Банки посилять перевірку своїх клієнтів

Він уточнив, що наразі Нацбанк займається вдосконаленням та підвищенням ефективності системи запобігання легалізації кримінальних доходів (відмивання коштів), фінансування тероризму, у тому числі шляхом розширення співробітництва на двосторонньому рівні з провідними міжнародними організаціями.

“Ефективне функціонування фінансової системи відповідно до міжнародних стандартів є пріоритетом подальшого розвитку України на шляху асоціації з Європейським Союзом”, — наголосив Смолій.

Нагадаємо, Нацбанк скасував свою “кризову” постанову, яка забороняла застосовувати до банків заходи впливу за порушення економічних нормативів.