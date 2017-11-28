Банки посилять перевірку своїх клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українським банкам необхідно запровадити ризик-орієнтований підхід, щоб не допустити повернення у банківський сектор схемних операцій. Банки повинні знати своїх клієнтів та джерела походження їх коштів. Про це заявив в.о. голови НБУ Яків Смолій, передає УНН із посиланням на прес-службу регулятора.
Він уточнив, що наразі Нацбанк займається вдосконаленням та підвищенням ефективності системи запобігання легалізації кримінальних доходів (відмивання коштів), фінансування тероризму, у тому числі шляхом розширення співробітництва на двосторонньому рівні з провідними міжнародними організаціями.
“Ефективне функціонування фінансової системи відповідно до міжнародних стандартів є пріоритетом подальшого розвитку України на шляху асоціації з Європейським Союзом”, — наголосив Смолій.
Нагадаємо, Нацбанк скасував свою “кризову” постанову, яка забороняла застосовувати до банків заходи впливу за порушення економічних нормативів.