Bank of America предупредил об угрозе повторения кризиса 1998 года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Bank of America Corp. прогнозирует, что на мировом фондовом рынке может произойти повторение мирового кризиса 1997 — 1998, сообщает Bloomberg. Об этом, как утверждают аналитики финансовой организации, свидетельствует схожая динамика рынков, информирует УНН со ссылкой на публикацию издания.
На основе анализа трендов аналитики прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.
“Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности”, — цитирует Bloomberg ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта.
Все перечисленные симптомы аналитики банка сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Тогда ужесточившаяся в начале десятилетия политика привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас, указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.
В то же время, отмечает Bloomberg, указанные симптомы вызваны другими факторами. Снижение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. В то же время к 2020 году, как ожидается, рост экономик стран Азии составит 6%.
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