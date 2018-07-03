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Bank of America попередив про загрозу повторення кризи 1998 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Bank of America Corp. прогнозує, що на світовому фондовому ринку може статися повторення світової кризи 1997 — 1998, повідомляє Bloomberg. Про це, як стверджують аналітики фінансової організації, свідчить схожа динаміка ринків, інформує УНН з посиланням на публікацію видання.

На основі аналізу трендів аналітики прогнозують можливе повторення подій 1998 року, коли в азіатському регіоні трапилася світова економічна криза, а в Росії — дефолт. За даними банку, ринки, що розвиваються руйнуються під тиском сильного долара, в той час як акції високотехнологічних компаній просуваються вгору.

“Стійке зростання в США, згладжування кривої прибутковості облігацій, що скорочуються ринки країн, що розвиваються — все це схоже на відлуння подій 20-річної давності”, — цитує Bloomberg провідного інвестиційного аналітика Bank of America Майкла Хартнетта.

Всі перераховані симптоми аналітики банку порівнюють з ситуацією 1990-х років. Тоді посилена на початку десятиліття політика привела до зміцнення долара: за три роки він подорожчав на 25%. Ринки, що розвиваються також на той момент були на спаді. Зараз, вказує банк, ринок облігацій країн, що розвиваються знижується, досягаючи мінімуму з моменту світової фінансової кризи.

У той же час, відзначає Bloomberg, зазначені симптоми викликані іншими факторами. Зниження вартості валют країн, що розвиваються є відносним і відбувається на тлі посилення США. У той же час до 2020 року, як очікується, зростання економік країн Азії складе 6%.

Як повідомляв УНН, S&P підвищило суверенний рейтинг Греції з B до B+.

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