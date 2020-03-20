Банду задержали за нападение на инкассаторов в Одессе и попытку ограбить банк

"Расследуя нападение на инкассаторов в Одессе в 2018 году, оперативники Нацполиции вышли на преступную группу из пяти человек. Два года назад ее лидеры совершили вооруженное нападение, ранили инкассаторов и похитили 160 тысяч долларов США. Вчера оперативники задержали подозреваемых перед запланированным ними нападением на банк", - говорится в сообщении.

Сообщается, что членам преступной группы было от 35-ти до 43-х годов. В группе были четко определены роли каждого участника, а лидерами стали двое мужчин. Злоумышленники тщательно готовились к новому нападению и разработали четкий план действий.

"Соблюдая меры конспирации, участники группы приобрели транспортные средства, огнестрельное оружие, маски и другие предметы, которые должны были понадобиться во время совершения нападения на банк. Кроме того, злоумышленники планировали использовать разные автомобили - один для прибытия на место преступления, второй - для побега после нападения, и еще один - для беспрепятственного перемещения после совершения преступления", - сообщили в управлении коммуникаций.

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Сообщается, что когда преступная группа прибыла на место преступления - они одели маски и привели в готовность огнестрельное оружие. Сотрудники Департамента уголовного розыска, с участием спецназа КОРДа ГУНП в Одесской области, работников следственного управления и прокуратуры Одесской области задержали вооруженных нападавших.

"В ходе задержания подозреваемые пытались скрыться. Обладая информацией о наличии у злоумышленников огнестрельного оружия, спецназовцы для остановки их машины применили табельное оружие. Однако, несмотря на повреждения колеса, автомобиль подозреваемых продолжил движение. Полицейские начали преследование, догнали и заблокировали автомобиль злоумышленников. При этом при попытке убежать беглецы совершили ДТП с транспортными средствами граждан", - добавили в управлении коммуникаций.

Указано, что результате применения табельного оружия и ДТП никто не пострадал.

"В ходе проведения обысков у подозреваемых изъяли поддельные документы, в частности удостоверения сотрудников ФСБ РФ, устройства поиска GSM-сигнала, камуфляжную одежду. В транспортных средствах, которые использовали злоумышленники, обнаружено и изъято пистолет и автомат со снаряженными магазинами, патроны, нож, молоток, балаклавы, перчатки и другие предметы, подготовленные для совершения преступления", - указано в сообщении.

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Указано, что один из лидеров группы разыскивается на территории Российской Федерации. Другого участника разыскивают правоохранительные органы Республики Молдова.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Все пятеро подозреваемых задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается причастность участников группы к совершению аналогичных преступлений на всей территории государства.

Также сообщается, что в результате следственно-оперативных действий при поддержке подразделения уголовного анализа полиции Одесской области полицейские установили причастность двух лидеров группы к организации и совершению вооруженного нападения в Одессе в 2018 году.

Тогда двое инкассаторов получили огнестрельные ранения. Сумма ущерба составила 160 тысяч долларов США.