СБУ блокувала діяльність угруповання вимагачів, яке тероризувало жителів Ужгорода
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Ужгороді співробітники Служби безпеки України блокували діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у містян. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, до складу групи входило четверо місцевих мешканців. Створюючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали у громадян гроші за "владнання" ситуації. Аби змусити потерпілих заплатити, фігуранти справи застосовували методи психологічного тиску і фізичного впливу.
Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками групи 15 тисяч доларів США від місцевого жителя. У разі несплати вони погрожували йому вбивством.
Повідомляється, що затримали організатора і трьох активних учасників групи у середмісті обласного центра відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі чергової частини "данини".
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Хмельниччині арештували злочинну групу, яка вимагала у бізнесмена півмільйона гривень.