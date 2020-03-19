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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103032 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105731 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 107708 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106475 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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СБУ блокировала деятельность группировки вымогателей, которая терроризировала жителей Ужгорода

СБУ блокировала деятельность группировки вымогателей, которая терроризировала жителей Ужгорода

Киев  •  УНН

 • 40402 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Ужгороде сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у горожан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в состав группы входило четверо местных жителей. Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники требовали у граждан деньги за "разрешение" ситуации. Чтобы заставить потерпевших заплатить, фигуранты дела применяли методы психологического давления и физического воздействия.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группы 1,5 тысячи долларов США от местного жителя. В случае неуплаты они угрожали ему убийством.

Сообщается, что задержали организатора и трех активных участников группы в центре областного центра в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче очередной части "дани".

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Хмельницкой области арестовали преступную группу, которая требовала у бизнесмена полмиллиона гривен.

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