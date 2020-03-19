СБУ блокировала деятельность группировки вымогателей, которая терроризировала жителей Ужгорода
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Ужгороде сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у горожан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, в состав группы входило четверо местных жителей. Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники требовали у граждан деньги за "разрешение" ситуации. Чтобы заставить потерпевших заплатить, фигуранты дела применяли методы психологического давления и физического воздействия.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группы 1,5 тысячи долларов США от местного жителя. В случае неуплаты они угрожали ему убийством.
Сообщается, что задержали организатора и трех активных участников группы в центре областного центра в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче очередной части "дани".
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Хмельницкой области арестовали преступную группу, которая требовала у бизнесмена полмиллиона гривен.