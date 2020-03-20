Банду затримали за напад на інкасаторів в Одесі та спробу пограбувати банк

“Розслідуючи напад на інкасаторів в Одесі у 2018 році, оперативники Нацполіції вийшли на злочинну групу з п’яти осіб. Два роки тому її лідери скоїли озброєний напад, поранили інкасаторів та викрали 160 тисяч доларів США. Вчора оперативники затримали підозрюваних перед запланованим ними нападом на банк”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що членам злочинної групи було від 35-ти до 43-х років. У групі були чітко визначені ролі кожного учасника, а лідерами стали двоє чоловіків. Зловмисники ретельно готувалися до нового нападу та розробили чіткий план дій.

“Дотримуючись заходів конспірації, учасники групи придбали транспортні засоби, вогнепальну зброю, маски та інші предмети, які мали знадобитися під час скоєння нападу на банк. Окрім того, зловмисники планували використовувати різні автомобілі – один для прибуття на місце злочину, другий – для зникнення після нападу, та ще один – для безперешкодного переміщення після скоєння злочину”, - повідомили в управлінні комунікацій.

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Повідомляється, що коли злочинна група прибула на місце злочину - вони одягнули маски та привели у готовність вогнепальну зброю. Співробітники Департаменту карного розшуку, за участю спецпризначенців КОРДу ГУНП в Одеській області, працівників слідчого управління та прокуратури Одещини затримали озброєних нападників.

“У ході затримання підозрювані намагалися втекти. Володіючи інформацією про наявність у зловмисників вогнепальної зброї, спецпризначенці для зупинки їхньої автівки застосували табельну зброю. Однак, попри пошкодження колеса, автомобіль підозрюваних продовжив рух. Поліцейські розпочали переслідування, наздогнали та заблокували автівку зловмисників. При цьому під час спроби втекти втікачі скоїли ДТП з транспортними засобами громадян”, - додали в управлінні комунікацій.

Вказано, що результаті застосування табельної зброї та ДТП ніхто не постраждав.

“У ході проведення обшуків у підозрюваних вилучили підроблені документи, зокрема посвідчення співробітників ФСБ РФ, пристрої пошуку GSM-сигналу, камуфляжний одяг. У транспортних засобах, які використовували зловмисники, виявлено та вилучено пістолет та автомат зі спорядженими магазинами, набої, ніж, молоток, балаклави, рукавчики та інші предмети, підготовлені для вчинення злочину”, - вказано у повідомленні.

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Вказано, що одного з лідерів групи розшукують на території Російської Федерації. Іншого учасника розшукують правоохоронні органи Республіки Молдова.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Всі п’ятеро підозрюваних затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі. Наразі встановлюється причетність учасників групи до скоєння аналогічних злочинів по всій території держави.

Також повідомляється, що у результаті слідчо-оперативних дій за підтримки підрозділу кримінального аналізу поліції Одеської області поліцейські встановили причетність двох лідерів групи до організації та скоєння озброєного нападу в Одесі у 2018 році.

Тоді двоє інкасаторів отримали вогнепальні поранення. Сума збитків становила 160 тисяч доларів США.