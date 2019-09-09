На поліцію охорони під час інкасації у Житомирі напали зі зброєю, є поранений

КИЇВ. 9 вересня. УНН. На поліцію охорони під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля у Житомирі напали зі зброєю, заволодіти грошима нападникам не вдалося, однак, одного з поліцейських вони поранили у ногу. Розпочато оперативні заходи для затримання озброєних нападників. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.