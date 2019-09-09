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На поліцію охорони під час інкасації у Житомирі напали зі зброєю, є поранений

На поліцію охорони під час інкасації у Житомирі напали зі зброєю, є поранений

Київ • УНН

 • 40313 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. На поліцію охорони під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля у Житомирі напали зі зброєю, заволодіти грошима нападникам не вдалося, однак, одного з поліцейських вони поранили у ногу. Розпочато оперативні заходи для затримання озброєних нападників. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"9 вересня близько 10:00 у місті Житомирі стався озброєний напад групи невідомих на поліцейських групи фізичної охорони УПО у Волинській області. Попередньо встановлено, що під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля на одного з поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області було вчинено напад невідомих із застосуванням вогнепальної зброї", - повідомили у поліції.

Як зазначається, правоохоронець встиг убезпечити сумку із щойно отриманими грошима, закинувши її у салон броньованого автомобіля. Одразу ж потому інший поліцейський заблокував машину із середини.

"Унаслідок вчиненої стрілянини поліцейський групи фізичної охорони отримав поранення у ногу. Наразі його доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги", - додали у поліції.

Нападники з місця події зникли на автомобілі.

За повідомленням про подію відразу були підняті по тривозі відповідні підрозділи поліції області, а на території регіону введено оперативний план "Сирена". Тривають заходи щодо розшуку і затримання небезпечних нападників. З’ясування усіх обставин триває.

Поліція просить відгукнутись водіїв, які у проміжок часу з 9:30 до 10:00 9 вересня проїжджали по вулиці Бердичівській, 81 у місті Житомирі і на транспортних засобах яких встановлені відеореєстратори. 

Нагадаємо, у Києві обікрали інкасаторів.

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