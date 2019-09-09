На полицию охраны при инкассации в Житомире напали с оружием, есть раненый

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На полицию охраны при перемещении денег из магазина в специальный автомобиля в Житомире напали с оружием, завладеть деньгами нападавшиим не удалось, однако, одного из полицейских они ранили в ногу. Начато оперативные меры для задержания вооруженных напавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.