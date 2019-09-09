На полицию охраны при инкассации в Житомире напали с оружием, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На полицию охраны при перемещении денег из магазина в специальный автомобиля в Житомире напали с оружием, завладеть деньгами нападавшиим не удалось, однако, одного из полицейских они ранили в ногу. Начато оперативные меры для задержания вооруженных напавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"9 сентября около 10:00 в городе Житомире произошло вооруженное нападение группы неизвестных на полицейских группы физической охраны УПО в Волынской области. Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия", - сообщили в полиции.
Как отмечается, правоохранитель успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля. Сразу же после этого другой полицейский заблокировал машину изнутри.
"В результате совершенной стрельбы полицейский группы физической охраны получил ранение в ногу. Сейчас он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - добавили в полиции.
Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.
По сообщению о происшествии сразу были подняты по тревоге соответствующие подразделения полиции области, а на территории региона введен оперативный план "Сирена". Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию опасных нападающих. Выяснение всех обстоятельств продолжается.
Полиция просит откликнуться водителей, которые в промежуток времени с 9:30 до 10:00 9 сентября проезжали по улице Бердичевской, 81 в Житомире и на транспортных средствах которых установлены видеорегистраторы.
Напомним, в Киеве обокрали инкассаторов.