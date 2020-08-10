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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69329 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96116 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105089 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124896 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100545 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101456 просмотра

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Банду разоблачили в нелегальной продаже комплектующих к вертолетам ВСУ

Банду разоблачили в нелегальной продаже комплектующих к вертолетам ВСУ

Киев  •  УНН

 • 13904 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила банду, в которую входил экс-руководитель одного из оборонных предприятий, бывший и действующий военнослужащие, в нелегальной продаже комплектующих к боевым вертолетам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Контрразведчики СБУ разоблачили организованную группу на незаконном сбыте иностранцам составных частей вооружения украинских военных подразделений", - сказано в сообщении.

По предварительным данным следствия, к оборудке причастны экс-руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Фигуранты пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских воинских частей. Сотрудники СБУ задержали в Житомире и Виннице четырех злоумышленников при реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной технике ВСУ.

Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.

Сейчас планируется сообщение о подозрении всем участникам организованной группы.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 1 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одесской области задержали военнослужащего, который, предварительно, похищал, а затем сбывал боеприпасы и взрывчатые вещества.

Украинские Национальные Новости

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