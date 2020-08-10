Банду разоблачили в нелегальной продаже комплектующих к вертолетам ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила банду, в которую входил экс-руководитель одного из оборонных предприятий, бывший и действующий военнослужащие, в нелегальной продаже комплектующих к боевым вертолетам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Контрразведчики СБУ разоблачили организованную группу на незаконном сбыте иностранцам составных частей вооружения украинских военных подразделений", - сказано в сообщении.
По предварительным данным следствия, к оборудке причастны экс-руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Фигуранты пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских воинских частей. Сотрудники СБУ задержали в Житомире и Виннице четырех злоумышленников при реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной технике ВСУ.
Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.
Сейчас планируется сообщение о подозрении всем участникам организованной группы.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 1 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Напомним, в Одесской области задержали военнослужащего, который, предварительно, похищал, а затем сбывал боеприпасы и взрывчатые вещества.