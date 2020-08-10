Банду викрили на нелегальному продажі комплектуючих до вертольотів ЗСУ

“Контррозвідники СБУ викрили організовану групу на незаконному збуті іноземцям складових частин озброєння українських військових підрозділів”, — сказано у повідомленні.

За попередніми даними слідства, до оборудки причетні екскерівник одного з оборонних підприємств, а також колишній і діючий військовослужбовці. Фігуранти намагалися налагодити схему збуту майна, викраденого зі складів українських військових частин. Співробітники СБУ затримали у Житомирі та Вінниці чотирьох зловмисників під час реалізації іноземцю комплектуючих до бойової вертолітної техніки ЗСУ.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.

Наразі планується повідомлення про підозру усім учасникам організованої групи.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 1 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Одещині затримали військовослужбовця, який, попередньо, викрадав, а згодом збував боєприпаси та вибухові речовини.