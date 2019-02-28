Балуха этапируют в одну из колоний, где применяют насилие к заключенным - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В колониях общего режима Тверской области России, куда этапируют украинского активиста Владимира Балуха, применяют насилие к заключенным. Об этом 28 февраля Крим.Реалии рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе, передает УНН.
"По моей информации, Балуха этапируют в колонию общего режима Тверской области. Я могу только предположить, в какую колонию. Эту информацию не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима. В Твери достаточно жесткие колонии, которые находятся под администрацией и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он свой срок будет досиживать в не очень хороших условиях", - сказала Динзе.
По ее словам, адвокатам так и не удалось выяснить причину этапирования Балуха.
"Причина этапа нам не известна, и мы сможем узнать информацию от Балуха, когда он прибудет. Или информация может быть построена на предположениях: керченская колония просто хотела избавиться от неудобного "заключенного" и соответственно перевела его в другую колонию", - считает адвокат.
Публичных комментариев в Федеральной службы исполнения приказов (ФСИН) России по поводу условий будущего содержания Балуха нет.
Ранее стало известно, что Украинская активиста Владимира Балуха, осужденного в оккупированном Крыму, этапируют в одну из колоний российской Твери.
Как сообщал УНН, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Улица Героев Небесной сотни, 18".
"Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил активиста к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима.
После вынесения приговора Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018. За несколько месяцев голодовки он потерял 30 кг веса, здоровья его резко ухудшилось.
9 октября 2018 стало известно, что активист решил прекратить голодовку.