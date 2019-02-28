Балуха етапують в одну з колоній, де застосовують насильство до ув'язнених - адвокат

“За моєю інформацією, Балуха етапують в колонію загального режиму Тверській області. Я можу тільки припустити, в яку колонію. Цю інформацію не уточнили. Можливо, це колонія номер 6 загального режиму. У Твері досить жорсткі колонії, які знаходяться під адміністрацією і, відповідно, там часті випадки застосування насильства до ув’язнених. Він свій термін буде досиджувати в не дуже хороших умовах”, — сказала Дінзе.

За її словами, адвокатам так і не вдалося з’ясувати причину етапування Балуха.

“Причина етапу нам не відома, і ми зможемо дізнатися інформацію від Балуха, коли він прибуде. Або інформація може бути побудована на припущеннях: керченський колонія просто хотіла позбутися незручного „в’язня“ і відповідно перевела його в іншу колонію”, — вважає адвокат.

Публічних коментарів у Федеральної служби виконання наказів (ФСВН) Росії з приводу умов майбутнього змісту Балуха немає.

Раніше стало відомо, що українського активіста Володимира Балуха, засудженого в окупованому Криму, етапують в одну з колоній російської Твері.

Як повідомляв УНН, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію — через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав Володимира Балуха політичним в’язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка “Вулиця Героїв Небесної сотні, 18”.

“Верховний суд” окупованого Криму засудив активіста до 4 років і 11 місяців колонії загального режиму.

Після винесення вироку Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. За кілька місяців голодування він втратив понад 30 кг ваги, здоров’я його різко погіршився.

9 жовтня 2018 року стало відомо, що активіст вирішив припинити голодування.