Балуха етапували до колонії у Тверській області
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українського політв’язня та кримського фермера Володимира Балуха етапували до колонії у Тверській області Російської Федерації. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів щодо Донбасу Ірина Геращенко, передає УНН.
“Як тільки що поінформували наші консули і дипломати, вони отримали інформацію від РФ, що Володимира Балуха окупанти відправили по етапу з Криму для ”подальшого відбування покарання в Тверську область". Судячи з отриманої інформації, Володимир ще знаходиться на етапі..., бо "після прибуття в місце відбування покарання про це буде поінформовано посольство України в РФ“... Нелюди”, — написала вона.
Як повідомляв УНН, українського політв’язня та кримського фермера Володимира Балуха можуть етапувати до колонії у Тверській області Російської Федерації.
Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію — через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.