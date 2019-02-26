Балуха этапировали в колонию в Тверской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украинского политзаключенного и крымского фермера Владимира Балуха этапировали в колонию в Тверской области Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров по Донбасса Ирина Геращенко, передает УНН.
"Как только что сообщили наши консулы и дипломаты, они получили информацию от РФ, Владимира Балуха оккупанты отправили по этапу из Крыма для "дальнейшего отбывания наказания в Тверскую область". Судя по полученной информации, Владимир еще находится на этапе ..., потому что "по прибытии в место отбывания наказания об этом будет проинформирован посольство Украины в РФ" ... Нелюди", - написала она.
Как сообщал УНН, украинского политзаключенного и крымского фермера Владимира Балуха могут этапировать в колонию в Тверскую область Российской Федерации.
Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - через флаг Украины, который находился во дворе его дома.