Балуха можуть етапувати до колонії у Тверській області - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українського політв'язня та кримського фермера Володимира Балуха можуть етапувати до колонії у Тверській області Російської Федерації. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Наразі він знаходиться в республіці Адигея, у місті Армавір і найближчим часом, є інформація, його планують етапувати в одну з колоній Тверської області. При цьому, колонія "красная", де адміністрація використовує так званий "актив" серед ув'язнених, щоб ті залякували решту ув'язнених", - розповів Полозов.
За словами адвоката, російська влада не змогла пробачити Балуху український прапор піднятий над його будинком під час окупації півострова і тепер мстить за принципову позицію політв'язня. Також захисник зауважив, що вивезення Балуху з півострова у Росію є абсолютно незаконним.
Як повідомляв УНН, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала інформацію щодо переведення українського політв’язня Володимира Балуха для подальшого відбування покарання до міста Краснодар у Росії.
Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.