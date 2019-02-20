Балуха етапували до Краснодару – Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала інформацію щодо переведення українського політв’язня Володимира Балуха для подальшого відбування покарання до міста Краснодар у Росії. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.
"Отримала інформацію щодо переведення політв’язня Володимира Балуха для подальшого відбування покарання до міста Краснодар РФ", - повідомила Омбудсмен.
Вона додала, що надіслала звернення раднику-посланнику Тимчасовому повіреному України у справах України в РФ Василю Покотилу.
Крім того, вона висловила прохання перевірити умови тримання Балуха, забезпечення його медичною та консульсько-правовою допомогою.
Як повідомляв УНН, за даними Кримської правозахисної групи, політв'язня Балуха вивезли голодним і без речей до російського Краснодару.
Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.
Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
"Верховний суд" окупованого Криму засудив активіста до 4 років і 11 місяців колонії загального режиму.
Після винесення вироку Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. За кілька місяців голодування він втратив більше 30 кг ваги, здоров'я його різко погіршився.
9 жовтня 2018 року стало відомо, що активіст вирішив припинити голодування.